Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mama das Auto brennt

Jena (ots)

Gestern Mittag kam es Am Anger in Jena zu einem Pkw-Brand. Eine 31-Jährige war mit ihrem fünfjährigen Sohn in ihrem Audi unterwegs, als dieser plötzlich anfing zu qualmen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing das Fahrzeug Feuer. Die junge Frau und ihr Kind konnten sich eigenständig aus dem Pkw retten, sodass sie keinerlei Verletzungen davontrugen. Das Fahrzeug war in der Folge des Brandes nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werde.

