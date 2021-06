Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Viel zu schnell unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf der B88 in Wichmar hatten es am Donnerstag gleich mehrere Fahrer ganz schön eilig. Insgesamt 76 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs und haben sich nicht an das Tempolimit gehalten. Ein Fahrer trat das Gaspedal ganz besonders durch, denn er wurde bei zulässigen 70 km/h mit fast 110 km/h erwischt. Auch auf der L1073 in Reichenbach haben sich 52 Fahrer nicht an das Tempolimit gehalten. Ebenfalls zulässige 70 km/h hielten die Fahrer nicht davon ab aufs Gas zu treten. Der Raser der B88 bekam sogar Konkurrenz, denn auf der L1073 wurde ein Fahrzeug mit 112 km/h erwischt. Für den kurzen Fahrspaß werden die Raser eine Weile zu Fuß gehen müssen.

