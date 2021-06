Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 22-Jähriger auf der L1076 in Hermsdorf, als ein Reh die Straße querte. Der Mercedes-Fahrer konnte dem Wild nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Auch auf der K140 bei Thierschneck kam es, am Freitagmorgen, zu einer Kollision zwischen einem 34-jährigen Fiat-Fahrer und einem Reh. Zum Glück blieben beide unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell