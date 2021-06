Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf der PI Weimar vom 04.06.2021

Weimar (ots)

Die Polizei Weimar ist auf der Suche nach zwei Frauen, die sich am Abend des 03.06.2021 auf dem Ilmtalradweg entlang des Campingplatzes Oettern aufhielten. Beide gingen den Weg mit einem Hund aus Richtung Buchfahrt kommend in Richtung Oettern entlang, als sich von hinten ein Quad mit hoher Geschwindigkeit näherte. Ohne zu bremsen soll das Quad auf die beiden Frauen zugefahren sein. Nur ein beherzter Sprung in eine Böschung verhinderte schlimmeres, so ein Zeuge. Die Frauen werden gebeten sich mit der Polizei Weimar in Verbindung zu setzen. Ebenso nimmt die PI Weimar Hinweise entgegen, die auf die Identität des Quad-Fahrers hindeuten könnten. Kontaktdaten: 03643/882-10 oder pi.weimar@poliezi.thueringen.de.

