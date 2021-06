Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alle guten Dinge sind Drei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Alle guten Dinge sind Drei, so heißt es eigentlich laut einem Sprichwort. Aber nicht für eine Frau aus Hermsdorf. Diese meldete am Mittwochnachmittag bei der Polizei ihr Fahrrad als gestohlen. Bereits zum dritten Mal haben Unbekannte der Frau ihren Drahtesel entwendet. Das Rad war Am Bahnhof gesichert abgestellt worden, als es der oder die Täter im Laufe des 31.Mai unberechtigterweise an sich nahmen und in unbekannte Richtung damit flüchteten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell