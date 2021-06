Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angeschmort und angesprüht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich Unbekannte an der Turnhalle der ehemaligen Schule in St.Gangloff zu schaffen gemacht. Der oder die Täter haben eine Plastik-Sitzbank und einen Lichtschalter am Objekt angeschmort. Weiterhin haben sich die Unbekannt mit lilafarbener Sprühfarbe "künstlerisch" an der Hausfassade ausgelassen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

