Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pfau gesichtet

Jena (ots)

Einen ungewöhnlichen Anblick erhielten am Mittwochnachmittag Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Camburg. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, steht am Straßenrand der vielbefahrenen Straße ein weißer Pfau. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Angabe des Mitteilers. Im Gespräch mit einer weiteren Zeugin wurde bekannt, dass das Tier vermutlich vor geraumer Zeit ausgesetzt wurde und seitdem im Bereich der Gärten lebt. Das Tier hatte aber scheinbar keine Lust auf so viel Trubel und verschwand still und leise wieder in an angrenzenden Auen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell