Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durst und dreckige Scheiben

Jena (ots)

Ein Dieb hatte vermutlich viel Durst und eine dreckige Scheibe. Wie ein Zeuge am Mittwochmittag mitteilte, wurde in seine Kellerbox am Salvador-Allende-Platz eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Untergeschoss des Mehrfamilienhauses. Hier hebeln die unbekannte den Schließbügel des Kellers auf und entwenden drei Kästen Bier und Scheibenreinigungsmittel im Gesamtwert von etwa 100 Euro.

