Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

Zu einem Diebstahl eines Handys kam es am 02.06.2021 gegen 10:00 Uhr in Apolda, Aldi-Markt am Weimarer Berg. Unbekannte Täter entwendeten das Handy im Wert von ca. 500,-EUR.

Verkehrsgeschehen

Eine Geschwindigkeitskontrolle wurde am 02.06.2021 in der Zeit von 06:45 Uhr bis 12:45 Uhr in der Ortslage Wormstedt, im Bereich der Regelschule durchgeführt. Von den 99 gemessenen Fahrzeugen gab es 18 Beanstandungen, alle im Bereich des Verwarngeldes. Zulässige Geschwindigkeit 30 km/h, höchst gemessene Geschwindigkeit lag bei 52 km/h.

Zu einem Kleinunfall kam es am 02.06.2021 gegen 11:55 Uhr in Apolda, Melanchthonplatz. Die Fahrerin eines Pkw Opel Meriva beschädigte beim Ausparken einen Poller. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und Poller in Höhe von jeweils ca. 150,-EUR.

Ein weiterer Kleinunfall ereignete sich am 02.06.2021 gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz Netto in Apolda, An der Goethebrücke. Der Fahrer eines Pkw Renault hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkt. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein weiterer geparkter Pkw VW gegen seinen Pkw gerollt ist. Der Fahrer hatte es vermutlich versäumt, sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen von jeweils ca. 50,-EUR.

Bei der Streifentätigkeit der Polizei wurde ein Fahrer eines E-Roller Viron festgestellt, welcher keinen Versicherungsschutz an seinem Fahrzeug hatte. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Auf dem Parkplatz Lidl in Apolda kam es am 02.06.2021 gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall beim Ein-und Ausparken. Der Fahrer eines Pkw Opel rangierte rückwärts aus der Parklücke und bemerkte die Fahrerin eines Pkw BMW zu spät, welche gerade zwischen den Parkreihen fuhr, um einzuparken. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von ca. 3000,-EUR.

Der Fahrer eines Mitsubishi hat am 02.06.2021 gegen 17:10 Uhr in Apolda, Brühl, beim Rangieren eine Laterne beschädigt. Es entstand Schaden am Fahrzeug und der Laterne. Gesamtschaden ca. 400,-EUR.

Zu einem Wildunfall kam es am 03.06.2021 gegen 04:30 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza befuhr die Landstraße aus Richtung Sachsenhausen in Richtung Liebstedt, als plötzlich ein Reh von rechts nach links die Straße queren wollte. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von ca. 2000,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell