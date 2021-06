Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

Bei einer Person wurde nach Personenkontrolle am 02.06.2021 gegen 03:50 Uhr in Apolda, Schwabestraße der Besitz von Marihuana festgestellt. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Auf der B 87, Poche, wurde am 01.06.2021 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es wurden 530 Fahrzeuge gemessen, davon gab es 63 Beanstandungen, 46 im Bereich des Verwarngeldes, 16 im Bußgeldbereich und 1 Fahrverbot. Im dortigen Messbereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 103 km/h.

Zu einem Verkehrsunfall in Apolda, kurz nach der Kreuzung Promenadenstraße kam es am 01.06.2021 gegen 10:30 Uhr. Der Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr die Adolf-Aber-Straße in Richtung Jenaer Straße, hinter ihm die Fahrerin eines Opel Astra. Kurz nach der Einmündung zur Promenadenstraße bremste der Fahrer des VW Passat sein Fahrzeug ab, um einer Kindergartengruppe die Überquerung zu ermöglichen. Die Fahrerin des Opels bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unaufmerksamkeit auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4000,-EUR. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 01.06.2021 gegen 16:25 Uhr in Rödigsdorf, Denstedter Weg. Der Fahrer eines Ford Transit hat beim Rangieren eine Straßenlaterne beschädigt. Genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

