Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken im Auto unterwegs

Jena (ots)

Ein 44-Jähriger war am Dienstagabend in seinem BMW, Am Erlkönig unterwegs und fuhr direkt in eine Polizeikontrolle. Beamte stellten bei einem Atemalkoholtest fast 0,8 Promille fest. Er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht.

