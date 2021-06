Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus dem Staub gemacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag wendete augenscheinlich ein Fahrzeug An der Trebe in Rothenstein. Bei dem Manöver kollidiert er vermutlich mit einem vor Ort geparkten Ford und fährt den linken Außenspiegel komplett ab. Unbeirrt setzte der Verursacher, nach dem Wendemanöver, seine Fahrt fort ohne seine Daten zu hinterlassen. Ebenfalls einfach davon gefahren ist am Dienstagmorgen der Verursacher eines Unfalls, an der Trebe in Eisenberg. Der Fahrer touchierte einen geparkten Toyota. Der Toyota-Fahrer konnte nur noch den Schaden am Fahrzeug Feststellen, die Daten des Verursachers suchte er vergeblich.

