Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlender Rückblick

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmittag musste ein Ford-Fahrer das fehlende Glas am Rückspiegel der Beifahrerseite feststellen. Der Ford wurde am Freitagmittag (28.05.2021) im Waldsiedlungspark in Hermsdorf abgestellt. Unbekannte haben sich dann an dem Spiegelglas zu schaffen gemacht und es entwendet. Es ist ein Sachschaden von ca. 150 Euro entstanden.

