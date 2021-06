Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Kriminalitätslage

Ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde am 31.05.2021 gegen 08:48 Uhr in Apolda, Carolinenstraße, festgestellt. Ein während der Streifentätigkeit der Polizei kontrollierter Radfahrer hatte Cannabis bei sich. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

Zu einer Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug kam es am 31.05.2021 in der Zeit von 04:14 Uhr bis 12:35 Uhr in Apolda, Elisenstraße, Einmündung Stegmannstraße. Dort wurden durch unbekannte Täter zwei Reifen an einem dort geparkten Pkw Ford zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR.

Verkehrsgeschehen

Am 31.05.2021 wurde in der Zeit von 07:30 Uhr - 12:45 Uhr auf der B 87 an der Poche, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 563 gemessenen gab es 106 Beanstandungen, davon 80 Verwarngelder und 26 Bußgelder. Bei dort erlaubten 50 km/h wurde der schnellste Pkw mit 87 km/h gemessen.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 31.05.2021 gegen 13:50 Uhr in Apolda, Christian-Zimmermann-Straße. Der Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die Chr.-Zimmermann-Straße aus Richtung Leutloffstraße in Richtung Buttstädter Straße. Dabei streifte er aus Unaufmerksamkeit einen geparkten Pkw Mitsubishi am linken Außenspiegel mit seinem Außenspiegel der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 700,-EUR.

Ein weiterer Kleinunfall ereignete sich am 31.05.2021 gegen 10:30 Uhr in Apolda, Alexander-Puschkin-Platz. Ein Lkw, welcher Waren bei einem Geschäft anlieferte, fuhr beim Rangieren gegen die Leuchtreklame eines anderen Geschäftes und beschädigte diese. Es entstand Sachschaden am Werbeschild in Höhe von ca. 500,-EUR. Am Lkw entstand kein Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

