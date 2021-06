Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachmeldung zur Pressemeldung vom 31.05.2021 - Kabeldiebstahl

Jena (ots)

Mitarbeiter, der Baustelle im Buchenweg, wollten am Montagmorgen ihre Arbeit beginnen und mussten feststellen, dass kein Stromfluss vorhanden war. Grund dafür war nicht etwa ein Stromausfall oder Kurzschluss, sondern das Fehlen sämtlicher Anschlusskabel. Bereits am Montag (31.05.2021) wurde über den Kabeldiebstahl in der Nacht vom Samstag zum Sonntag im Wacholderweg berichtet. Das ganze Ausmaß des Schadens wurde allerdings erst nach Rücksprache der Beamten mit dem "Chefelektriker" bekannt. Es wurden etwa 1000 Meter bereits installiertes Kabel entwendet. Der Schaden für die Baufirma beläuft sich allein mit dem Wert der Kabel auf 50.000 Euro bis 60.000 Euro. Der Gesamtschaden ist aktuell noch nicht abzuschätzen. Die Masse der Kabel wurde vermutlich durch den oder die Täter in einem größeren oder auch mehreren Fahrzeugen abtransportiert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der KPI Jena unter 03641/81-2464 bzw. per Email an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

