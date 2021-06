Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht

Jena (ots)

Am Samstag, 29.05.2021, gegen 04:50Uhr, wurde im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme das abgebildete Fahrrad der Marke Giant Talon in der Stadtrodaer Straße, Straßenbahnhaltestelle "Sportforum", in Jena sichergestellt.

Wer erkennt das Fahrrad?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

