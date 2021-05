Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe unter Strom

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen haben sich unbekannte Täter am Stromkasten im Wacholderweg bedient. Von dort sollten 4 Starkstromkabel in die Trießnitzschule (aktuell im Umbau) verlegt werden. Der oder die Täter haben die Tür des Stromkastens aufgebrochen, die entsprechenden Sicherungen entfernt und im Anschluss die Kabel in unterschiedlichen Längen (zwischen 20m und 50m) entwendet.

