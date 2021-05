Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt davon gekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 27-Jähriger Ducati-Fahrer rutschte am Sonntagnachmittag erst gegen einen Pkw und kam fortfolgend an einer Leitplanke zum Stehen. Die beiden fuhren auf der B88 aus Orlamünde kommend in Richtung Zeutsch, als der 26-Jährige Audi-Fahrer aufgrund einer Baustellenampel vom Gas ging. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und kam schließlich zu Fall. Zum Glück verletzte er sich dadurch nur leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell