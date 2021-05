Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch misslungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte versuchten sich am Sonntagabend in der Uthmannstraße in Hermsdorf, gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle zu verschaffen. Sie versuchten die Zugangstür aufzuhebeln. Gelungen ist es dem oder den Tätern zum Glück nicht. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden von 50 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell