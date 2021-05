Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dem Dieb leicht gemacht

Am Samstagmorgen wurde eine 74jährige während ihres Einkaufes in einem Supermarkt in Eisenberg Opfer eines Diebstahls. Als sie ihren Einkaufsbeutel mit Geldbörse unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen ließ, griff der Täter/-in zu und entwendete die Geldbösre mit Inhalt.

Vorfahrt missachtet

Die 35jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr am Freitagnachmittag die Karl-Liebknecht-Straße in Eisenberg und bog nach Links in die Lange Gasse ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw Toyota und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell