Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Wegen mehrerer Verstöße wird sich ein Motorradfahrer verantworten müssen, welcher am 27.05.2021 gegen 14:50 Uhr in Apolda, Dr.-Rudi-Moser, durch die Polizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen wurde. Er stand zum Zeitpunkt unter Einfluss von berauschenden Mitteln, besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis und das Krad Yamaha war ohne Kennzeichen. Anzeigen und Maßnahmen wurden dementsprechend getätigt.

Zu einem Kleinunfall auf dem Parkplatz Rewe in der Utenbacher Straße in Apolda kam es am 27.05.2021 gegen 17:30 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Seat und die Fahrerin eines Pkw Peugeot hatten ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz geparkt. Beide wollten ihre Pkw zur gleichen Zeit ausparken und fuhren dazu rückwärts aus ihrer Parklücke. Dabei kam es zur Kollision. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 600,-EUR.

