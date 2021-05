Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sind sie zu stark bist du zu schwach

Jena (ots)

Unbekannte versuchten drei Einfamilienhäuser im Bereich der Wackenroderstraße in Jena aufzuhebeln. Wie ein Zeuge der Polizei am Donnerstag mitteilte erkannte er Hebelspuren an seiner Hauseingangstür. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen stellten diese fest, dass noch zwei weitere Häuser angegriffen wurden. Der oder die Täter scheiterten allerdings an den stabilen Türen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder davon ziehen mussten.

