Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gepfefferter Diebstahl

Jena (ots)

Gegen 12:30 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin eines Supermarktes am Salvador-Allende-Platz in Jena. Die Freu teilte mit, dass soeben ein Mann in dem Markt einen Diebstahl begangen hat. Als er durch zeugen angesprochen wurde, flüchtete der Mann und verschwand in einem nahegelegenen Hauseingang. Als die eingesetzten Kräfte vor Ort waren, konnten sie den 34-jährigen polizeibekannten Mann im Kellerbereich eines Wohnhauses feststellen. Bei der Durchsuchung der Person wurde ein Pfefferspray und diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell