Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Kreis gedreht und doppelt gesehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein VW und ein Opel trafen sich am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr in Hartmannsdorf. Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße Am Bahnhof und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Opel-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Folglich kollidierten die beiden Pkw miteinander, wobei glücklicherweise nur Blechschaden entstand. Während der Unfallaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass der 62-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, da er beim Test eine stolze 1,94 Promille anbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell