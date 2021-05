Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unehrlicher Finder mit Klebefingern

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Eisenberg wurde am Donnerstagnachmittag ein junger Mann kontrolliert. Bei ihm wurde ein Damenportemonnaie festgestellt, welches er, nach eigenen Angaben, vor ein paar Wochen am Busbahnhof in Eisenberg gefunden hat. Diverse Karten, die Rückschlüsse auf die eigentliche Eigentümerin zuließen, befanden sich noch im inneren. Doch anstatt es ordnungsgemäß zurückzugeben, nahm er die Geldbörse an sich und bediente sich am Bargeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell