Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein beschädigtes Fahrzeug und eine entwendete Handtasche samt Inhalt stellte eine 50-Jährige am Mittwochmittag in Thalbürgel fest. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes parkte ihr Dienst-Kfz in der Waldecker Straße ab. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte die Frau, dass unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und die Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag, entwendet haben. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

