Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw gestohlen

Jena (ots)

Auf das Gelände eines Autohandels in Jena gelangten Unbekannte scheinbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wie ein Zeuge berichtete, fiel ihm während seines Rundganges über das Gelände auf, dass von einem Fahrzeug die Kennzeichen entwendet wurden und es wurde zudem an dem Fahrzeug manipuliert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass zudem noch eine Komplettentwendung eines Fahrzeuges stattgefunden hat. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände Am alten Gaswerk und öffneten auf unbekannte Weise einen Pkw Jeep. Ob das Fahrzeug entwendet werden sollte und dies misslang ist aktuell noch unklar. In der weiteren Folge nahmen die Unbekannten die Kennzeichen des Pkw an sich und begaben sich zu einem zweiten Jeep. Hier gelang es den Tätern das Fahrzeug zu stehlen. Vermutlich wurden die zuvor entfernten Kennzeichen an dem gestohlenen Pkw angebracht. Zum derzeitigen Stand ist ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

