Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülleimer in Brand gesetzt

Jena (ots)

Einen beschädigten Mülleieimer teilte ein Zeuge am Mittwochmorgen am Sporthallenkomplex Lobeda West mit. Unbekannte entzündeten den Inhalt eines Mülleimers in der Karl-Marx-Allee, wobei der Emailleeinsatz beschädigt wird. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell