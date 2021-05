Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien an Kirche und Schule

Jena (ots)

Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben Unbekannte Sprayer die Stadtkirche und die Gemeinschaftsschule Wenigenjena beschmiert. Mit schwarzer und türkiser Sprühfarbe brachten der oder die Täter die Schriftzüge am Mauerwerk an und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden.

