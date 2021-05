LPI-J: Diebesduo gesucht

Landespolizeiinspektion Jena

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar liegt vor.

Am 15.Oktober 2020, gegen 11:30 Uhr, betrat ein Paar eine Parfümerie in der Weimarer Schillerstraße. Während die Frau und der Mann Interesse an den unterschiedlichsten Parfüms an den Tag legten, steckte der Mann immer wieder Verpackungen verschiedener Parfümsorten in seine Jackentasche. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden unbekannten Personen auf diese Weise Waren im Wert von fast 800 Euro entwendet haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer kennt die auf den Bildern abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

