Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitos in Jenaer Innenstadt - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Ihre ablehnende Haltung gegenüber der Polizei brachten Unbekannte über die Pfingstfeiertage in Jena zum Ausdruck. Mit Graffitos in einer Größe von bis zu 2,50m gingen Unbekannte Ihrem Meinungsäußerungswillen nach. Insgesamt 12 Schmierereien verteilten die Täter, mit schwarzer und bunter Farbe, an Fensterscheiben und Fassaden in der Innenstadt. Sie sorgten damit nicht nur für die Verschandelung der Innenstadt sondern verursachten auch noch einen Schaden von mehreren tausend Euro für die Betroffenen. Der genaue Wert des Sachschadens wird aktuell noch ermittelt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der KPI Jena unter 03641/81-2464 bzw. per Email an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell