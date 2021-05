Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher im Nachgang korrigiert

Jena (ots)

Manchmal ist es doch anders, als es auf den ersten Blick scheint. Am 20.Mai 2021 berichteten wir von einem Unfall, der sich tags zuvor auf dem Alten Handelsweg in Maua bei Jena zugetragen hat. Ein 58-Jähriger Fahrradfahrer wurde hierbei von einem Citroen erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Wie sich nach weiterführenden Ermittlungen zu dem Unfall nun herausstellt, lag die Ursachensetzung nicht wie zuvor angenommen bei dem Fahrradfahrer, sondern bei der beteiligten Pkw-Fahrerin. Der 58-jährige Radler hielt sich ordnungsgemäß an die, für Außenstehende etwas verwirrend erscheinende, Straßenbeschilderung. Auch von einem Überfahren der Mittellinie im Kurvenbereich durch den Mann kann derzeit Abstand genommen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an und ein Ermittlungsverfahren gegen die Citroen-Fahrerin wurde folglich eingeleitet.

