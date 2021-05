Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sieben auf einen Streich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sieben angegriffene Keller gab es am Dienstag in Eisenberg zu beklagen. Wie ein Zeuge am Nachmittag feststellen musste, haben unbekannte Täter die Vorhängeschlösser von den Kellerabteilen in der Pfälzer Straße aufgebrochen und diverse Werkezeuge, sowie Zubehör für E-Bikes entwendet. Der Wert des Beuteguts konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell