Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rucksackfetisch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein weiterer Einbruch in Hermsdorf meldete am Dienstag eine Firma in der Marie-Curie-Straße. Auch hier verschafften sich der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Objekt. Im Gebäude wurden mehrere im Umbau befindliche Büroräume aufgebrochen und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden aber keine Werkzeuge oder andere Gegenstände entwendet. Lediglich ein privater Rucksack, welcher zuvor ausgeleert wurde, haben die Täter mitgenommen. Wahrscheinlich verließen die Unbekannten das Objekt über ein Fenster, unter Zuhilfenahme einer Steighilfe (Stuhl).

