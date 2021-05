Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zähne an Tresor ausgebissen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Bürotrakt und die Werkstatt einer Firma in Hermsdorf ein. Dies meldete am Dienstagmorgen ein Zeuge der Polizei. Durch das Aufhebeln der Fenster verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Objekten und konnten folglich die Räumlichkeiten betreten. In einem Büro im Werkstattgebäude griffen der oder die Täter einen Tresor an, ohne diesen öffnen zu können. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Laptop, ein Akkuschrauber und ein Winkelschleifer entwendet, bevor die Täter unerkannt flüchteten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell