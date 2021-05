Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

Zu einem Einbruch in das Sportlerheim Bad Sulza kam es im Zeitraum vom 20.05.2021, 18:00 Uhr bis 25.05.2021, 12:00 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt auf das Gelände des Sportplatzes und im Anschluss in den Kabinentrakt des Sportlerheimes und entwendeten Fußbälle im Gesamtwert von ca. 380,-EUR. Es entstand Sachschaden an dem Tor und Tür in Höhe von ca. 360,-EUR.

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person kam es am 25.05.2021 gegen 17:17 Uhr in der Bahnhofstraße Apolda. Ein Radfahrer befuhr die Bahnhofstraße und nutzte die Rollstuhlrampe vor der VR-Bank als Sprungschanze. Dabei stieß er mit der Fußgängerin, welche die VR-Bank im selben Moment verließ, zusammen. Die Fußgängerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell