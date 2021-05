Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Mittwoch, den 12.Mai 2021, im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in der Fritz-Ritter-Straße in Jena-Lobeda zu einem sexuellen Übergriff. Der unbekannte männliche Täter sprach das ebenfalls männliche Opfer (auffallend schulterlange rotbraune Haare), auf dem dortigen Parkplatz des Einkaufsmarktes, an und forderte diesen auf ihm in das nahegelegene Gebüsch, im Bereich der Fritz-Ritter-Str. 27, zu folgen. Das Opfer musste fortfolgend sexuelle Handlungen am Täter durchführen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

zwischen 50 bis 60 Jahre ca. 185cm beleibte Figur wenig Haare schwarze lange Jacke graues T-Shirt blaue Jeanshose

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der KPI Jena unter 03641/81-2464 bzw. per Email an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell