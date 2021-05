Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 25.05.2021

Weimar (ots)

Frau gestoßen

In Weimar West kam es am gestrigen Montagvormittag zu einer Körperverletzung. Zwei Frauen gerieten in eine verbale Auseinandersetzung, welche darin gipfelte, dass eine der beiden (34) die ältere Frau stieß. Durch den Stoß kam die 70-Jährige zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Die Täterin ließ die Frau am Boden zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Dreister Dieb

Während sich eine 78-jährige Frau gestern Mittag am Weimarer Bahnhof mit dem Fahrkartenautomat auseinandersetzte, langte ein Unbekannter zu. Der Dieb nutzte die Konzentration der Frau auf den Automaten aus und stahl ihre Geldbörse aus der Handtasche. Die Frau war durch den Kauf ihrer Fahrkarte so abgelenkt, dass sie die Tat nicht mitbekam. Auch sonstige Hinweise zu dem Täter gibt es bislang nicht.

Gestürzt

Eine 15-Jährige war gestern Abend in Bad Berka mit einem E-Scooter unterwegs. Für doppelte Freude befuhr sie diesen gemeinsam mit einer Freundin. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor das Mädchen die Kontrolle über den Scooter. Sie und ihre 14-jährige Mitfahrerin kamen zu Fall, wobei beide Mädchen verletzt wurden. Die Jugendlichen mussten zur Versorgung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden.

Verkehrskontrolle

In der Ortslage Buttelstedt führten Beamte der PI Weimar gestern um die Mittagszeit eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei den 77 gemessenen Pkw stellten die Polizisten 20 Verstöße fest. Zwei der Temposünder müssen nunmehr mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen, da sie mit weit mehr als den erlaubten 50 km/h unterwegs waren. So war die 28-jährige Fahrerin eines Seats mit 91 km/h in die Kontrollstelle gerauscht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell