Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unmut an Pflanzen ausgelassen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Alles Gute kommt von Oben, wie es so schön heißt. Nicht ganz zutreffend war dies am Montagabend in Stadtroda. Hier schmiss eine 44-Jährige diverse Pflanzen aus ihrem Blumenkasten in den Hinterhof. Zuvor stand die Frau bereits auf der Straße und schrie lautstark umher. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Grund schnell ersichtlich. Die Frau war stark alkoholisiert. Nach einer Ansprache durch die eingesetzten Kräfte versprach die 44-Jährige nun ins Bett zu gehen und Ruhe zu halten.

