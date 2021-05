Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft Fehlanzeige

Jena (ots)

Am Montagabend nutzten Langfinger einen unbeobachteten Moment aus und entwendeten einen Rucksack aus dem Pkw einer 18-Jährigen. Beim Beladen ihres Pkw, welcher in der Geraer Straße abgestellt war, haben der oder die Unbekannten in den Pkw gegriffen und sich den Rucksack, welcher im Fußraum des Beifahrers stand, geschnappt. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

