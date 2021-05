Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprit tanken eindeutig missverstanden

Jena (ots)

Ein 65-Jähriger hatte auch am Pfingstmontag reichlich Durst. Wie eine Mitarbeiterin einer Tankstelle mitteilte, war der Mann bereits in den Morgenstunden mit seinem Fahrzeug an der Tankstelle in der Bürgelischen Straße und kaufte reichlich alkoholische Getränke. Am Nachmittag erschien der Herr erneut an der Tankstelle und deckte sich mit Bier ein. Allerdings schien er die bereits erworbenen Getränke schon konsumiert zu haben. Der Mann ist kein Unbekannter, da er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Als die Beamten den 65-Jährigen angetroffen haben, der zudem auch ohne Führerschein unterwegs ist, hat dieser eingeräumt an der Tankstelle gewesen zu sein und bot den eingesetzten Kräften eine 1,74 Promille an. Eine erneute Anzeige und eine Blutentnahme waren die logische Konsequenz.

