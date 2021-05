Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schloss geknackt - am Inhalt kein Interesse gezeigt

Jena (ots)

Am Montagmorgen bemerkte eine 65-Jährige, dass in ihren Keller in der Tieckstraße in Jena eingebrochen wurde. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Wohngebäude und gelangten fortfolgend in den Kellerbereich. Hier durchtrennten die Unbekannten, mittels einem Schneidewerkzeug, gewaltsam den Schließriegel und konnten so in den Kellerraum gelangen. Scheinbar wurden die Langfinger aber nicht fündig, da sie sich ohne Beutegut in unbekannte Richtung wieder entfernten.

