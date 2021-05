Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 24.05.2021

Apolda (ots)

Medieninformation

Verkehrsunfall

In der Zeit vom 20.05.2021, 20:00 Uhr bis zum 22.05.2021, 13:00 Uhr ereignete sich ein Unfall in Bad Sulza, Wunderwaldstraße. Der Geschädigte parkte seinen Pkw VW Tiguan zur genannten Zeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert auf dem Parkplatz zur Therme. Der Fahrer eines unbekannten Kfz. streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Am VW Tiguan entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro.

