LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 23.05.2021

Verkehrsunfallgeschehen

Für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 06:45 Uhr auf der B7 zwischen Umpferstedt und Frankendorf. Ein Sattelzug befuhr die B7 aus Richtung Umpferstedt kommend in Richtung Frankendorf. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts stellten sich die zwei hinteren Achsen des Sattelaufliegers quer und ließen sich nicht mehr steuern, woraufhin der Auflieger nach links ausbrach und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein im Gegenverkehr befindlicher Audifahrer versuchte noch, den plötzlich ausbrechenden Auflieger auszuweichen, was jedoch nicht gelang. In der weiteren Folge stieß die hintere linke Seite des Aufliegers gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw Audi. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Gesamtschaden des Unfalles wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund des querstehenden Sattelzuges war die B7 bis ca. 07:45 Uhr komplett gesperrt. Bis zur Bergung des verunfallten Fahrzeuges war die B7 nur einspurig im Bereich der Unfallstelle befahrbar.

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 14 Uhr in Mönchenholzhausen. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Daimler-Benz die Straße An der Alten Ziegelei aus Richtung Orteingang Mönchenholzhausen kommend. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Opel die Straße Am Kirschgarten und hatte die Absicht, nach links in die Straße An der Alten Ziegelei in Richtung Ortsausgang Mönchenholzhausen abzubiegen. Die Fahrerin des Pkw Daimler- Benz wollte an der Einmündung geradeaus weiter fahren und übersah den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Opel. Dadurch kam es zur Kollision beider Pkw. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im geschätzten Gesamtwert von ca. 15.000 Euro.

Berauscht unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Rießnerstraße in Weimar am Freitagabend gegen 21:30 Uhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer beim Führen seines Fahrzeuges unter dem Einfluss von Rauschmitteln festgestellt. Ein Schnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Für den Fahrzeugführer war die Reise damit vorläufig beendet. Er wurde zur Blutentnahme gebeten und muss nun mit einem Fahrverbot sowie einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.

Holzdieb gestellt

Am Samstagmorgen informierte der Inhaber einer Am Alten Speicher in Weimar ansässigen Cateringfirma die Polizei darüber, dass in der vergangenen Nacht Bauholz im Wert von ca. 1500 Euro von seinem Firmengelände gestohlen wurde.

Die Ermittlungen zum Diebstahl gestalteten sich für die eingesetzten Polizeibeamten recht einfach. Das Beutegut wurde vollzählig unweit des Tatortes in der Parzelle einer Gartenanlage aufgefunden. Der Eigentümer des Gartens wurde angetroffen und bestritt zunächst den Diebstahl. Alles Leugnen half jedoch nichts, denn er hatte offensichtlich nicht bemerkt, dass er beim Abtransport seiner Beute eine Spur aus Holzspänen vom Tatort bis in seinen Garten legte.

E-Bikes und Fahrräder entwendet

In der Zeit von Mittwoch, den 19.05.2021 bis Samstag, den 22.05.2021 verschafften sich unbekannte Diebe auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zur Garage eines Einfamilienhauses in der Max-Greil-Siedlung in Tröbsdorf. Der / die Täter entwendeten aus der Garage zwei E-Bikes, ein Fahrrad sowie Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 9.000 Euro.

Im Zeitraum vom 11.05. bis 22.05.2021 brachen Unbekannte einen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus im Weimarer Ortsteil Schöndorf auf. Aus dem Keller entwendeten die Täter zwei Fahrräder, eine Kettensäge und ein 4-teiliges Kofferset. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zum Wert des Beutegutes können noch keine Angaben gemacht werden.

