Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 21.05.05.2021 bis 23.05.2021

Kriminalitätslage

In der Nacht vom 21.05.2021 gegen 22:30 Uhr bis zum 22.05.2021 um 08:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen in der Stegmannstraße in Apolda. Hier wurden im Tatzeitraum durch den oder die unbekannten Täter jeweils die rechten Außenspiegel an einem Pkw Fiat und einem Pkw Ford beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500 Euro.

In der gleichen Nacht ereignete sich zwischen 22:00 Uhr bis 13:00 Uhr des Folgetages ein Diebstahl dreier Blumenkübel aus der Fußgängerzone in der Goerdelerstraße in Apolda. Diese wurden durch den oder die unbekannten Täter samt Bepflanzung entwendet und haben nach Angaben des Eigentümers einen geschätzten Wert von etwa 200 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Apolda dankend entgegen.

Verkehrslage

Am 22.05.2021 kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Münchengosserstedt und Eckolstädt. Hier befuhr der 19 jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf die Straße aus Eckolstädt kommend in Richtung Münchengosserstedt und verlor etwa 500 Meter nach Ortsausgang Eckolstädt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam dann im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 17jährige Beifahrerin leicht verletzt und kam ins Klinikum Apolda.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell