Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kuschlig warm dank fremder Decke

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gemütlich machte es sich am Donnerstagmorgen ein 63-Jähriger in einer Garage in Weißenborn. Als gegen 08:30 Uhr die Zeugin bei der Polizei anrief und mitteilte, dass sich ein unbekannter Mann widerrechtlich Zugang zu ihrem Grundstück verschafft hat, befand sich deren Mann noch im Gespräch mit dem augenscheinlich verwirrten Hausfriedensbrecher. Der Mann irrte zuerst auf dem Grundstück der Familie umher, um dann in die Garage zu gehen und sich aus dem Auto eine Decker herauszunehmen, wahrscheinlich war dem 63-Jährigen ein wenig frisch. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den Mann in die Decke eingehüllt vor. Die Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde aufgenommen und der Mann an seine Wohnanschrift verbracht.

