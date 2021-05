Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei auf einen Streich

Jena (ots)

Den Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes verhinderten Sicherheitsbedienstete des Klinikum Jena am Donnerstagnachmittag. Als sich ein 37-Jähriger mit einem Bolzenschneider an dem Kettenschloss eines hochwertigen Fahrrades, welches an einem Baum angeschlossen war, zu schaffen machte, wurde er durch die Zeugen bei der Tatausführung beobachtet. Beherzt griffen die beiden Männer ein, unterbanden das Geschehen und hinderten den jungen Mann an der Flucht. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten bewachten die Sicherheitsmänner den Dieb und übergaben diesen dann an die Polizei. Das Fahrrad, welches einen Wert von knapp 5000 Euro hatte, konnte seinem rechtmäßigen Besitzer unbeschadet übergeben werden. Der 37-jährige polizeibekannte Mann indes, musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Im Rahmen der Ermittlungen rückte noch eine 22-Jährige in den Focus der Beamten. Diese hielt sich ebenfalls im Bereich auf und stand sozusagen "Schmiere". Durch die gute Personenbeschreibung konnte die ebenfalls polizeibekannte Frau aufgegriffen werden. Beide müssen sich nun erneut wegen Diebstahl verantworten.

