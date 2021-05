Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am 20.05.2021, 08:30 Uhr, kam es in Eckolstädt, Im Oberen Dorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Audi fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und übersah beim Umlenken einen anderen an der Fahrbahn ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi. Es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 500,- EUR.

Ein weiterer Verkehrsunfall durch Ausparken ereignete sich am 20.05.2021 gegen 11:25 Uhr in der Leipziger Straße/B 87, kurz vor der Kreuzung Niederroßlaer Straße in Apolda. Der Fahrer eines Pkw Audi fuhr rückwärts aus seinem Gartengrundstück auf die B 87 und stieß dabei gegen den verkehrsbedingt wartenden Pkw VW Polo. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2300,-EUR.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 20.05.2021 gegen 12:00 Uhr in der Reuschelstraße in Apolda. Die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa musste an der Ampelkreuzung Reuschelstraße/Alexanderstraße verkehrsbedingt anhalten, als der Fahrer eines Pkw VW Passat rückwärts von einer Parkfläche in den fließenden Verkehr einfuhr. Dabei übersah er den Pkw Opel Corsa. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des VW Passat von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Dieser konnte aufgrund des notierten Kennzeichens im Nachgang ermittelt werden. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte die Fahrerin eines Pkw Audi den geparkten Pkw Hyundai in der Budapester Straße in Apolda, am 20.05.2021 gegen 23:20 Uhr. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von jeweils ca. 500,-EUR.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 21.05.2021 gegen 00:13 Uhr. Der Fahrer eines Pkw Mazda beschädigte beim Einparken den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Peugeot. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Eigentümer des abgestellten Fahrzeuges hörte einen dumpfen Knall und stellte wenig später den Unfall fest. Das Fahrzeug des Verursachers stand dabei noch direkt am geschädigten Fahrzeug dran. Der Verursacher konnte später ermittelt werden. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt. Es entstand Sachschaden beim Geschädigten in Höhe von ca. 300,-EUR und beim Verursacher in Höhe von ca. 100,-EUR.

Im Rahmen der Streifentätigkeit der Polizei am 20.05.2021 gegen 20:25 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Ford Focus in der Lessingstraße in Apolda einer Kontrolle unterzogen. Bei den Prüfungshandlungen wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Anzeige gefertigt.

Zu einem Diebstahl einer Handtasche kam es am 20.05.2021 gegen 13:00 Uhr in Apolda, Parkdeck Kaufland. Die Geschädigte war im Begriff ihren Einkauf in das Fahrzeug zu laden, als unbekannte Täter die Tasche vom Wagen entwendeten, welcher sich neben ihr befand. In der Tasche befanden sich neben medizinischen Unterlagen, Dokumenten, Smartphone und Blutzuckermessgerät auch eine größere Summe Bargeld. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der PI Apolda unter der unten angegebenen Telefonnummer.

Das Ortseingangsschild der Gemeinde Lachstedt wurde im Zeitraum vom 14.05.2021 bis 17.05.2021 durch unbekannte Täter entwendet, welches die Stadt Bad Sulza am 20.05.2021 zur Anzeige brachte. Der Wert des Schildes beläuft sich auf ca. 600,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

