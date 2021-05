Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haarige Angelegenheit

Jena (ots)

In einem Drogeriemarkt in der Löbderstraße versuchte am Donnerstag eine 37-Jährige schlauer zu sein, als alle anderen. Die Frau öffnete im Geschäft eine Verpackung von Rasierklingen, welche sie anschließend bei sich am Körper versteckt und die Drogerie über den Kassenbereich verlassen will, ohne für die Ware zu bezahlen. Bei der Tathandlung wird die junge Frau jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet und kurz vorm Verlassen des Ladens angesprochen. Da sich die Diebin nicht ausweisen wollte, musste die Polizei hinzugerufen werden. Die Beute hatte einen Wert von 5,80,- Euro.

