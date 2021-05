Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewöhnlicher Abfall

Jena (ots)

Gegen 11:30 Uhr teilte am Donnerstag ein Zeuge mit, dass Reinigungskräfte beim Putzen Betäubungsmittel aufgefunden haben. In einer Sanitäreinrichtung, welche für alle Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft des Spitzweidenweges frei zugänglich ist, wurde durch eine unbekannte Person im Mülleimer ein Klipptütchen mit Cannabis versteckt. Hinweise auf den Täter liegen aktuell noch nicht vor. Ein 32-Jähriger hingegen muss sich nun auch wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der junge Mann wurde in der Platanenstraße in Jena, gegen 13:00 Uhr, einer Personenkontrolle unterzogen. Auf die Nachfrage hin, ob er verbotene Substanzen bei sich habe, war der Mann geständig und übergab den Beamten freiwillig etwa 0,1 Gramm Crystal.

